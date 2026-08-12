SILVER dell'11/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 agosto
Seduta molto negativa per il metallo prezioso, che perde terreno, mostrando una discesa dell'1,61%.
Lo status tecnico di breve periodo dell'argento mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 66,47. Rischio di eventuale correzione fino al target 62,22. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 70,72.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)