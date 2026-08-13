Milano 12:22
53.970 +0,51%
Nasdaq 12-ago
29.743 0,00%
Dow Jones 12-ago
53.770 -0,04%
Londra 12:22
10.804 -0,27%
Francoforte 12:22
26.481 +0,57%

Analisi Tecnica: indice DAX del 12/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 12/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 12 agosto

Giornata poco mossa per il principale indice di Francoforte, che chiude la giornata del 12 agosto con una variazione percentuale negativa dello 0,23% rispetto alla seduta precedente.

Il quadro tecnico di breve periodo del DAX mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 26.434,9. Rischio di discesa fino a 26.183,7 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 26.686,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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