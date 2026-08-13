Analisi Tecnica: indice DAX del 12/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 12 agosto
Giornata poco mossa per il principale indice di Francoforte, che chiude la giornata del 12 agosto con una variazione percentuale negativa dello 0,23% rispetto alla seduta precedente.
Il quadro tecnico di breve periodo del DAX mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 26.434,9. Rischio di discesa fino a 26.183,7 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 26.686,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)