New York: ingrana la marcia Western Digital
(Teleborsa) - Rialzo per la società che si occupa di archiviazione dei dati, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 6,04%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Western Digital mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +24,23%, rispetto a +1,26% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
Lo scenario di medio periodo del leader nel settore dei dischi rigidi ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 548,1 USD. Supporto a 525. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 571,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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