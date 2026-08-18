Milano 15:00
53.350 -0,44%
Nasdaq 17-ago
29.995 0,00%
Dow Jones 17-ago
53.460 -0,51%
Londra 15:00
10.757 +0,34%
Francoforte 15:00
26.255 -0,32%

Analisi Tecnica: EUR/USD del 17/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 17/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 17 agosto

Seduta sostanzialmente invariata per il cross Euro / Dollaro USA, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,07%.

Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1,1596. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1,1546. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1,1646.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```