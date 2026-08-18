Analisi Tecnica: EUR/USD del 17/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 agosto
Seduta sostanzialmente invariata per il cross Euro / Dollaro USA, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,07%.
Allo stato attuale lo scenario di breve dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 1,1596. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 1,1546. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 1,1646.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)