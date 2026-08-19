New York: netto calo registrato da Western Digital
(Teleborsa) - Ribasso per la società che si occupa di archiviazione dei dati, che passa di mano in perdita del 5,89%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Western Digital mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,62%, rispetto a -0,26% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
Lo status tecnico del leader nel settore dei dischi rigidi perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 452,9 USD. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 490,4. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 439.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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