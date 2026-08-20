New York: risultato positivo per Western Digital
(Teleborsa) - Bene la società che si occupa di archiviazione dei dati, con un rialzo del 2,21%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Western Digital mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,01%, rispetto a -1,7% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
Lo scenario tecnico del leader nel settore dei dischi rigidi mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 458,2 USD con area di resistenza individuata a quota 481,8. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 444,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```