Analisi Tecnica: EUR/USD del 20/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 20 agosto
Seduta trascurata per il cross Euro / Dollaro USA, che archivia la giornata con un timido -0,03%.
Il quadro tecnico di breve periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 1,1714. Rischio di discesa fino a 1,1605 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 1,1823.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)