Analisi Tecnica: indice DAX del 20/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 20 agosto
Seduta debole per il principale indice di Francoforte, con chiusura in calo a 25.983.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 26.287,9. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 25.830,6. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 25.678,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)