Milano 11:36
52.653 -0,44%
Nasdaq 26-ago
29.225 0,00%
Dow Jones 26-ago
53.464 -0,21%
Londra 11:36
10.815 -0,58%
Francoforte 11:36
26.355 +0,26%

Analisi Tecnica: EUR/USD del 26/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 26/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 agosto

Giornata fiacca per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,18%.

Le implicazioni di medio periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 1,167 con primo supporto visto a 1,1646. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 1,1638.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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