Analisi Tecnica: EUR/USD del 26/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 agosto
Giornata fiacca per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,18%.
Le implicazioni di medio periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 1,167 con primo supporto visto a 1,1646. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 1,1638.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)