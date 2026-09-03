New York: si concentrano le vendite su Western Digital

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la società che si occupa di archiviazione dei dati , con una flessione del 3,65%.



La tendenza ad una settimana di Western Digital è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Analizzando lo scenario del leader nel settore dei dischi rigidi si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 420,9 USD. Prima resistenza a 444. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 409,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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