Milano 17:35
52.245 +0,88%
Nasdaq 19:28
29.453 +1,06%
Dow Jones 19:28
53.672 +1,15%
Londra 17:35
10.832 +0,70%
Francoforte 17:35
26.003 +0,63%

Oro: 4.493,13 dollari alle 19:30

In breve, Finanza
Oro: 4.493,13 dollari alle 19:30
L'Oro vale 4.493,13 dollari l'oncia (+2,41%) alle 19:30.
Condividi
```