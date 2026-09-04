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Analisi Tecnica: EUR/USD del 3/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 3/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 3 settembre

Sessione moderatamente positiva quella del 3 settembre, per il cross Euro / Dollaro USA, che termina gli scambi in salita a 1,1627.

Tecnicamente, l'Euro nei confronti della divisa Statunitense è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1,1642, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,1596. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1,1688.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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