New York: in acquisto Western Digital

(Teleborsa) - Brillante rialzo per la società che si occupa di archiviazione dei dati , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,26%.



Se si analizza l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Analizzando lo scenario di Western Digital si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 445,6 USD. Prima resistenza a 471,7. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 430,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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