Milano 10:49
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Petrolio a 91,41 dollari alle 08:30

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Petrolio a 91,41 dollari alle 08:30
Prezzo del greggio Wti a 91,41 dollari per barile alle 08:30.
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