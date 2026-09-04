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Piazza Affari: senza freni l'indice del settore costruzioni italiano

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Piazza Affari: senza freni l'indice del settore costruzioni italiano
Giornata brillante per il settore costruzioni a Milano, che avanza a 63.684,79 punti.
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