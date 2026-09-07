Analisi Tecnica: indice DAX del 4/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 settembre
Giornata fiacca per il principale indice di Francoforte, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,17%.
Le implicazioni tecniche di breve periodo del DAX suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 26.256,6 e supporto visto a quota 25.837,8. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 26.675,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)