Milano 16:24
52.189 +0,17%
Nasdaq 4-set
29.544 0,00%
Dow Jones 4-set
53.414 -0,51%
Londra 16:24
10.838 +0,06%
Francoforte 16:25
25.996 -0,19%

Analisi Tecnica: indice DAX del 4/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 4/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 settembre

Giornata fiacca per il principale indice di Francoforte, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,17%.

Le implicazioni tecniche di breve periodo del DAX suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 26.256,6 e supporto visto a quota 25.837,8. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 26.675,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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