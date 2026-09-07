Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 4/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 settembre
Seduta decisamente positiva per l'indice nipponico, che ha terminato in rialzo dell'1,88%.
L'esame di breve periodo del Nikkei 225 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 67.103,3 e primo supporto individuato a 64.758,3. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 69.448,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)