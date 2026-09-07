Francoforte: scambi negativi per Leg Immobilien

(Teleborsa) - Rosso per Leg Immobilien , che sta segnando un calo dell'1,87%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Leg Immobilien , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico di medio periodo di Leg Immobilien rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 48,43 Euro, mentre i supporti sono stimati a 48,09. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 48,77.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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