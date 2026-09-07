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Londra 16:46
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GOLD del 4/09/2026

Finanza
GOLD del 4/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 settembre

Seduta negativa per il metallo giallo, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,01%.

Nel breve periodo, l'oro presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 4.492,2 e supporto a 4.347,6. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 4.636,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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