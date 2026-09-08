Milano 17:35
52.177 -0,10%
Nasdaq 19:56
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Dow Jones 19:56
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Analisi Tecnica: EUR/USD del 7/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 7/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 7 settembre

Sostanzialmente invariata la seduta per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Tecnicamente, l'Euro nei confronti della divisa Statunitense è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1,1631, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,1613. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1,1649.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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