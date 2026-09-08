Milano 17:35
52.177 -0,10%
Nasdaq 19:58
29.573 +0,10%
Dow Jones 19:58
52.898 -0,97%
Londra 17:35
10.812 -0,10%
Francoforte 17:35
26.008 0,00%

Analisi Tecnica: indice DAX del 7/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice DAX del 7/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 7 settembre

Seduta sostanzialmente invariata per il principale indice di Francoforte, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,15%.

L'andamento di breve periodo del DAX mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 26.088,8 e supporto a 25.881,8. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 26.295,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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