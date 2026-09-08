Analisi Tecnica: indice DAX del 7/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 settembre
Seduta sostanzialmente invariata per il principale indice di Francoforte, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,15%.
L'andamento di breve periodo del DAX mostra una tendenza moderatamente positiva con prima area di resistenza stimata a quota 26.088,8 e supporto a 25.881,8. In tale contesto ci si attende un miglioramento della curva verso i nuovi top visti a 26.295,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)