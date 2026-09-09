Cambi: euro a 0,8587 sterline alle 08:30

Milano 14:44
51.646 -1,02%
Nasdaq 8-set
29.508 0,00%
Dow Jones 8-set
52.786 -1,18%
Londra 14:44
10.694 -1,09%
Francoforte 14:44
25.611 -1,52%

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In breve, Finanza
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