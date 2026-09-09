Milano 14:45
51.657 -1,00%
Nasdaq 8-set
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Dow Jones 8-set
52.786 -1,18%
Londra 14:45
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Francoforte 14:45
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Cambi: euro a 178,541 yen alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 178,541 yen alle 11:30
Euro a 178,541 sullo yen alle 11:30.
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