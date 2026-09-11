Milano 10-set
51.807 0,00%
Nasdaq 10-set
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Dow Jones 10-set
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Londra 10-set
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Francoforte 10-set
25.361 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/USD del 10/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 10/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 settembre

Giornata poco mossa per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude la giornata del 10 settembre con una variazione percentuale negativa dello 0,22% rispetto alla seduta precedente.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 1,1628. Primo supporto visto a 1,1601. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 1,1591.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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