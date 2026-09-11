Analisi Tecnica: EUR/USD del 10/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 10 settembre
Giornata poco mossa per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude la giornata del 10 settembre con una variazione percentuale negativa dello 0,22% rispetto alla seduta precedente.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 1,1628. Primo supporto visto a 1,1601. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 1,1591.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)