Milano 17:35
51.987 -0,21%
Nasdaq 22:00
30.470 -0,85%
Dow Jones 22:04
51.512 -0,68%
Londra 17:35
10.705 -0,03%
Francoforte 17:35
25.411 -0,66%

Analisi Tecnica: EUR/USD del 22/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 22/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 settembre

Appiattita la performance del cross Euro / Dollaro USA, che porta a casa un trascurabile -0,14%.

Lo status tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 1,1438, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 1,1477. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 1,1425.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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