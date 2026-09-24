Milano 17:35
51.543 -0,85%
Nasdaq 17:46
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Dow Jones 17:46
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Analisi Tecnica: EUR/USD del 23/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 23/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 settembre

Frazionale ribasso per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,59%.

Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1,135, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1,1452. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1,1316.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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