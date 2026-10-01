Milano
17:35
50.238
-2,21%
Nasdaq
20:56
30.564
+0,51%
Dow Jones
20:56
50.905
0,00%
Londra
17:41
10.428
-1,68%
Francoforte
17:35
24.939
-1,03%
Giovedì 1 Ottobre 2026, ore 21.12
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Cambi: euro a 1,1226 dollari alle 19:30
Cambi: euro a 1,1226 dollari alle 19:30
In breve
,
Finanza
01 ottobre 2026 - 19.30
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Euro a 1,1226 sul dollaro alle 19:30.
Condividi
Leggi anche
Cambi: euro a 1,16 dollari alle 15:41
Cambi: euro a 1,1388 dollari alle 19:30
Cambi: euro a 1,1602 dollari alle 11:30
Cambi: euro a 1,1558 dollari alle 19:30
Titoli e Indici
Eur/Usd
-0,99%
Altre notizie
Cambi: euro a 1,1342 dollari alle 19:30
Cambi: euro a 1,1549 dollari alle 08:30
Cambi: euro a 1,1614 dollari alle 19:30
Cambi: euro a 1,1474 dollari alle 08:30
Cambi: euro a 1,1403 dollari alle 15:41
Cambi: euro a 1,162 dollari alle 15:41
Guide
Come valutare una società che entra in Borsa
Per valutare una società che entra in Borsa bisogna esaminare i risultati economici, la capacità di generare cassa e i debiti accumulati. Da questi elementi si stima il valore dell’intera attività...
leggi tutto