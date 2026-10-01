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/ Cambi: euro a 178,91 yen alle 11:30
Cambi: euro a 178,91 yen alle 11:30
In breve
,
Finanza
01 ottobre 2026 - 11.30
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Euro a 178,91 sullo yen alle 11:30.
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Eur/Jpy
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