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Cambi: euro a 178,91 yen alle 11:30

In breve, Finanza
Cambi: euro a 178,91 yen alle 11:30
Euro a 178,91 sullo yen alle 11:30.
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