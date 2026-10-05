Milano 11:39
50.482 0,00%
Nasdaq 2-ott
30.808 0,00%
Dow Jones 2-ott
51.177 +0,49%
Londra 11:40
10.486 +0,23%
Francoforte 11:39
25.190 -0,16%

Analisi Tecnica: EUR/USD del 4/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 4/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 ottobre

Andamento piatto per il cross Euro / Dollaro USA, che propone sul finale un moderato +0,06%.

Lo scenario tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,1223 con area di resistenza individuata a quota 1,1316. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,1185.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```