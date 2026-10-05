Analisi Tecnica: EUR/USD del 4/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 ottobre
Andamento piatto per il cross Euro / Dollaro USA, che propone sul finale un moderato +0,06%.
Lo scenario tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 1,1223 con area di resistenza individuata a quota 1,1316. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 1,1185.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)