Milano 17:35
50.818 +0,66%
Nasdaq 18:55
31.010 +0,66%
Dow Jones 18:55
51.262 +0,17%
Londra 17:35
10.498 +0,34%
Francoforte 17:35
25.254 +0,09%

Cambi: euro a 1,1193 dollari alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 1,1193 dollari alle 15:41
Euro a 1,1193 sul dollaro alle 15:41.
Condividi
```