Milano
17:35
50.818
+0,66%
Nasdaq
19:06
30.995
+0,61%
Dow Jones
19:06
51.244
+0,13%
Londra
17:35
10.498
+0,34%
Francoforte
17:35
25.254
+0,09%
Lunedì 5 Ottobre 2026, ore 19.23
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Natural Gas (Amsterdam) a 73,27 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Natural Gas (Amsterdam) a 73,27 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Energia
,
In breve
,
Finanza
05 ottobre 2026 - 15.40
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 73,27 euro/MWH alle 15:40.
Condividi
Leggi anche
Natural Gas (Amsterdam) a 80,49 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Natural Gas (Amsterdam) a 78,31 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Natural Gas (Amsterdam) a 74,05 euro per Megawatt-Ora alle 19:30
Natural Gas (Amsterdam) a 73,8 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Argomenti trattati
Gas
(154)
·
Amsterdam
(36)
Titoli e Indici
Dutch Ttf Natural Gas Future
-1,65%
Altre notizie
Natural Gas (Amsterdam) a 74,94 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Natural Gas (Amsterdam) a 80,51 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Natural Gas (Amsterdam) a 78,05 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Natural Gas (Amsterdam) a 78,22 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Natural Gas (Amsterdam) a 73,97 euro per Megawatt-Ora alle 11:30
Natural Gas (Amsterdam) a 72,69 euro per Megawatt-Ora alle 08:45
Guide
Curva dei rendimenti: cosa significa quando si irripidisce o si appiattisce
Un titolo di Stato che scade tra due anni può offrire un rendimento diverso da uno dello stesso emittente che ha una durata decennale. La curva dei rendimenti, o yield curve, permette di osservare...
leggi tutto