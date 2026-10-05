Milano 17:35
50.818 +0,66%
Nasdaq 19:07
31.000 +0,62%
Dow Jones 19:07
51.253 +0,15%
Londra 17:35
10.498 +0,34%
Francoforte 17:35
25.254 +0,09%

Oro: 4.145,4 dollari alle 15:40

In breve, Finanza
Oro: 4.145,4 dollari alle 15:40
L'Oro vale 4.145,4 dollari l'oncia (+0,19%) alle 15:40.
Condividi
```