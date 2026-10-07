GOLD del 6/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 ottobre
Piccolo passo in avanti per il metallo giallo, che porta a casa un misero +0,59%.
Lo status tecnico di medio periodo dell'oro ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 4.183. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 4.224,3, mentre il primo supporto è stimato a 4.141,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)