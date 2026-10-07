Milano 6-ott
51.261 0,00%
Nasdaq 0:34
31.225 +0,48%
Dow Jones 6-ott
51.521 +0,49%
Londra 6-ott
10.542 0,00%
Francoforte 6-ott
25.449 0,00%

GOLD del 6/10/2026

Finanza
GOLD del 6/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 ottobre

Piccolo passo in avanti per il metallo giallo, che porta a casa un misero +0,59%.

Lo status tecnico di medio periodo dell'oro ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 4.183. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 4.224,3, mentre il primo supporto è stimato a 4.141,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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