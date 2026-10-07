Milano 17:06
49.940 -2,58%
Nasdaq 17:06
31.010 -0,69%
Dow Jones 17:06
50.969 -1,07%
Londra 17:06
10.454 -0,83%
Francoforte 17:06
25.059 -1,53%

Natural Gas (Amsterdam) a 76,56 euro per Megawatt-Ora alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 76,56 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 76,56 euro/MWH alle 15:40.
Condividi
```