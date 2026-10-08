Milano 16:02
49.607 -0,73%
Nasdaq 16:02
30.967 -0,62%
Dow Jones 16:02
51.161 -0,04%
Londra 16:03
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Francoforte 16:02
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Cambi: euro a 0,8475 sterline alle 15:41

In breve, Finanza
Cambi: euro a 0,8475 sterline alle 15:41
Euro a 0,8475 sulla sterlina inglese alle 15:41.
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