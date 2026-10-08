Cambi: euro a 0,8485 sterline alle 08:30

Milano 7-ott
49.972 0,00%
Nasdaq 7-ott
31.160 -0,21%
Dow Jones 7-ott
51.180 -0,66%
Londra 7-ott
10.459 0,00%
Francoforte 7-ott
25.104 0,00%

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In breve, Finanza
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Euro a 0,8485 sulla sterlina inglese alle 08:30.
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