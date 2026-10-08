Francia, il 38% dei corporate bond high-grade ha tassi inferiori rispetto ai governativi

(Teleborsa) - Circa il 38% dell'ammontare complessivo
dei corporate bond di livello high-grade in Francia presenta mediamente rendimenti inferiori a quelli dei governativi di Parigi con scadenza analoga.
E' quanto rileva un'analisi di Bloomberg spiegando che quasi 215 miliardi di euro
di obbligazioni societarie oltralpe vengono ora scambiate come se fossero più sicure dei titoli di Stato francesi. Un dato corrispondente a circa 18 volte rispetto ai 12 miliardi di euro
registrati a inizio 2026.
Una inversione di tendenza
che, sebbene non sia un fenomeno del tutto nuovo nelle economie sviluppate, rappresenta in Francia un caso estremo, essendosi intensificata rapidamente a causa delle preoccupazioni per il mancato raggiungimento degli obiettivi di deficit, dello stallo sul nuovo bilancio e delle imminenti elezioni presidenziali che potrebbero imprimere al Paese una direzione radicalmente diversa.
Corporate bond considerati tra i beni rifugio più sicuri
Con l'erosione della fiducia nel debito pubblico, osserva il provider finanziario, le obbligazioni societarie, soprattutto quelle di aziende con una forte esposizione internazionale come L'Oréal
e TotalEnergies
, rappresentano ora uno dei beni rifugio più sicuri.
A titolo di esempio circa il crescente interesse degli operatori per i corporate bond, martedì, Air Liquide
ha raccolto ordini per circa 12,5 miliardi di euro
nell'ambito di un'offerta obbligazionaria da 2 miliardi di euro
, con le due tranche a tasso fisso che offrono rendimenti inferiori a quelli dei titoli di Stato francesi.
Lescure, indebitamento pubblico annuale francese "allarmante"
Secondo il ministro dell'economia e delle finanze di Parigi
, è "allarmante" il livello di indebitamento pubblico
annuale della Francia, superiore al 5% del PIL, affermando in un'intervista alla BBC che "è per questo che dobbiamo agire ora" per evitare di essere costretti a farlo in seguito. Ha poi ammesso che indebitarsi è diventato "più costoso" e che "c'è domanda per i titoli francesi, ma gli investitori richiedono rendimenti più elevati rispetto al passato".
Ha inoltre affermato che la sua legge di bilancio "verrà approvata"
da un Parlamento francese diviso, aggiungendo che esistono "molti modi diversi" per garantirne l'adozione.
Nel frattempo, il rendimento dell'OAT francese decennale
flette al 4,88% (-1bp), quello sul Bund tedesco
sale al 3,5% (+2bp), quello sul BTP
flette al 4,63% (-1bp), il Gilt britannico
sale al 5,48% (+5bp), e il Bonos spagnolo scende leggermente al 4,13% (-1bp).
Lo spread
tra i rendimenti dei titoli decennali francesi e tedeschi - indicatore del premio al rischio associato alla Francia - cala a 139 punti base
dal precedente di 141, dopo aver toccato la scorsa settimana il livello più alto dal 2012
, sfiorando i 160 punti base. Lo spread tra i rendimenti dei titoli decennali italiani e tedeschi è sceso a circa 112 punti base da 116.(Foto: © Aleksandr Grechaniuk / 123RF)