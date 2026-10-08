Milano 16:06
49.638 -0,67%
Nasdaq 16:06
31.008 -0,49%
Dow Jones 16:06
51.214 +0,07%
Londra 16:06
10.481 +0,22%
Francoforte 16:06
24.971 -0,53%

Oro: 4.128,27 dollari alle 15:40

In breve, Finanza
Oro: 4.128,27 dollari alle 15:40
L'Oro vale 4.128,27 dollari l'oncia (+0,42%) alle 15:40.
Condividi
```