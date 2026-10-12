Haiki+, Sostenya compra 48mila azioni e quota concerto sale al 70,34%

(Teleborsa) - Sostenya Group, holding che fa riferimento alla famiglia Colucci, ha acquistato 48.222 azioni di Haiki+ sul mercato Euronext Growth

Milan a 0,90 euro. Le operazioni di acquisto sono state effettuate a un prezzo non superiore al corrispettivo offerto per ciascuna azione nel contesto dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria.



A seguito degli acquisti effettuati in data odierna, l'offerente risulta titolare individualmente di 80.996.792 azioni ordinarie di Haiki+, corrispondenti a una percentuale pari a circa il 62,75% del capitale sociale di Haiki+ e - congiuntamente alle persone che agiscono di concerto - di complessive 90.800.377 azioni ordinarie di Haiki+, corrispondenti ad una percentuale pari a circa il 70,341% del capitale.

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