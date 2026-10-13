Auto, Bcg: per aftermarket europeo crescita annua più che dimezzata fino al 2035

I volumi lasciano il posto al valore: pesano inflazione, elettrificazione e parco auto più anziano.

(Teleborsa) - Il mercato europeo dei ricambi e dell'assistenza auto crescerà in media dell'1,7% l'anno fino al 2035, meno della metà del 4,7% del periodo 2021-2025, passando da 99 miliardi di euro nel 2025 a 116 miliardi. Lo indica lo studio "The European Aftermarket in 2035" di Boston Consulting Group, secondo cui prevarranno gli operatori che usano dati e intelligenza artificiale per rafforzare la relazione con il cliente, più che puntare sul numero di veicoli riparati.



"Per decenni il settore ha seguito una regola semplice: più macchine in circolazione significavano più lavoro per le officine", spiega Giuseppe Collino, managing director e partner di Bcg. "Oggi si passa da una logica di volumi a una di valore per singola visita in officina. A fare la differenza sarà la capacità di costruire un rapporto continuativo con chi guida."



Le cause del rallentamento



Il parco circolante europeo arriverà a 343 milioni di veicoli nel 2035 (+0,4% annuo), con oltre un terzo dei mezzi con più di 16 anni (23% nel 2021) e percorrenze in calo dello 0,6% l'anno. L'elettrico pesa per -0,7% annuo sulla crescita dell'aftermarket: le auto interamente elettriche passeranno dal 4% al 26% del parco, con effetti più marcati nel Nord e nell'Ovest dopo il 2030. Hanno meno manutenzione ordinaria, ma riparazioni più complesse e costose. Gli Adas riducono le collisioni (-0,2% annuo) ma alzano il valore di ogni intervento.



Dove si concentrano i ricavi



L'inflazione, stimata al 2% annuo, contribuisce con 21 miliardi su un incremento complessivo di 17, compensando i cali di volume. I veicoli di flotta passeranno dall'8% al 20% del parco, le assicurazioni gestiscono già circa il 70% delle riparazioni da collisione e le private label hanno raggiunto circa il 20% del mercato Emea in cinque anni.



Il ruolo dell'AI



Lo studio individua tre ambiti: le officine (diagnosi da remoto e manutenzione preventiva), la relazione con il cliente e la filiera (prezzi, previsione della domanda, pianificazione). Il punto di partenza, suggerisce Bcg, è individuare il principale collo di bottiglia operativo per applicarvi l'Ai, che prevede che entro il 2035 il mercato sarà più digitale e più concentrato, con accesso ai clienti mediato da piattaforme basate sull'Ai.

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