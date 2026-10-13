Bumble vola a Wall Street: +57% dopo l'accordo da 1,3 miliardi per il delisting

Ithaca Holdings rileverà la società a 6,05 dollari per azione. Il gruppo lascia la Borsa dopo il crollo rispetto alla valutazione di 14 miliardi di dollari del debutto nel 2021

(Teleborsa) - Brillante rialzo per Bumble che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 56,42%, dopo l'accordo per l'uscita dalla Borsa attraverso un'operazione da 1,3 miliardi di dollari. Ithaca Holdings, società di nuova costituzione, acquisirà il gruppo delle app di incontri pagando 6,05 dollari per azione.



Il prezzo offerto rappresenta un premio del 138% rispetto alla chiusura di venerdì, prima che emergessero le indiscrezioni sull'operazione. L'accordo segna una svolta per Bumble, che al debutto in Borsa nel febbraio 2021 aveva raggiunto una valutazione di circa 14 miliardi di dollari.



Nuova proprietà e governance

Una volta completata l'operazione, Ravi Gupta e John Hegeman, cofondatori di Ithaca Holdings, assumeranno il ruolo di co-amministratori delegati di Bumble. La fondatrice Whitney Wolfe Herd resterà attivamente coinvolta nella società.



Bumble manterrà la propria sede ad Austin, in Texas, oltre ai principali uffici di Londra e New York. Ithaca Holdings è stata fondata all'inizio del 2026 da Gupta, partner di Sequoia Capital, e Hegeman, ex responsabile dei ricavi di Meta Platforms. Il progetto dei due manager prevede l'acquisizione di società quotate o private da rilanciare anche attraverso nuove tecnologie, tra cui l'intelligenza artificiale.



La sfida di riconquistare gli utenti

Fondata nel 2014 da Wolfe Herd, già cofondatrice di Tinder, Bumble si era distinta nel mercato degli incontri online con un modello che riservava alle donne l'iniziativa del primo contatto. Negli ultimi anni, tuttavia, la piattaforma ha risentito del calo degli utenti e della crescente disaffezione dei più giovani nei confronti delle app di dating.



Per rilanciare il coinvolgimento degli utenti, ad agosto la società ha abbandonato il modello che imponeva alle donne di fare la prima mossa. Nel corso dell'anno ha inoltre introdotto un assistente basato sull'intelligenza artificiale, progettato per offrire un'esperienza di abbinamento più personalizzata rispetto al tradizionale scorrimento dei profili.



L'acquisizione porterà Bumble fuori dai mercati azionari e aprirà una nuova fase per il gruppo, chiamato a recuperare slancio in un settore sempre più competitivo.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della società di app di incontri più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.



La tendenza di breve di Bumble è in rafforzamento con area di resistenza vista a 5,969 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 5,929. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 6,009.



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