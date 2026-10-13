CdM: via libera a Documento programmatico di bilancio

(Teleborsa) - Via libera del Consiglio dei ministri,
a quanto si apprende, al Documento programmatico di Bilancio
(Dpb),
che va inviato a Bruxelles
entro il 15 ottobre.
CdM, via libera a Dpb
Approvati anche i disegni di legge
che completano l'iter per l'Autonomia differenziata
alle Regioni che ne hanno fatto richiesta – Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria. "Missione compiuta,
rispettiamo la parola data e manteniamo un impegno preso con milioni di cittadini", ha dichiarato il Ministro del turismo Gianmarco Mazzi. "È un risultato storico,
che restituisce dignità e responsabilità ai territori e ai loro amministratori. L'autonomia differenziata non divide l’Italia, fa esattamente il contrario, la rende più forte, più efficiente e più vicina ai bisogni reali delle persone. Da veneto sono particolarmente orgoglioso di questo traguardo".Autonomia differenziata, Mazzi e Salvini esultanoEsulta
anche Salvini.
"Il via libera di stasera in Cdm alle intese definitive con Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto è una soddisfazione enorme, da ministro, da italiano e da leghista.
Una battaglia storica della Lega, iniziata con Bossi e Maroni, oggi più vicina che mai alla realtà: si premiano il merito e il buon governo, si colpiscono gli sprechi e i ritardi che penalizzano i cittadini. Ora l’ultimo passo in Parlamento!", scrive su X il Ministro dei Trasporti. Autonomia: Bucci firma l'accordo per la Liguria
Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci h
a firmato stasera l'accordo sull'autonomia differenziata per la Liguria nell'ambito del percorso che coinvolge anche Lombardia, Piemonte e Veneto. L'intesa riguarda cinque ambiti: tutela della salute, coordinamento della finanza pubblica, protezione civile, professioni e previdenza complementare e integrativa. La firma è avvenuta in Prefettura a Genova, secondo il protocollo previsto per la sottoscrizione a distanza dopo il passaggio in Consiglio dei ministri. Bucci non ha potuto recarsi a Roma per garantire la propria presenza sul territorio in una giornata segnata dalla mobilitazione dei lavoratori dell'ex Ilva. "Sono pienamente convinto del valore di questo accordo, un passaggio importante per portare la Liguria verso un modello di Regione più moderno ed efficiente, con maggiori strumenti per rispondere alle esigenze dei cittadini e valorizzare le specificità del nostro territorio - commenta il presidente Bucci -. Ho scelto di rimanere a Genova per essere vicino ai lavoratori coinvolti nella vertenza ex Ilva, in un momento in cui è fondamentale che le istituzioni facciano sentire concretamente la propria presenza e vicinanza. La firma di oggi conferma la volontà della Liguria di proseguire con determinazione in questo percorso, nell'interesse della nostra regione e della sua comunità"
Come anticipato, il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha approvato il nuovo Codice della strada.