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GOLD del 12/10/2026

Finanza
GOLD del 12/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 12 ottobre

La giornata del 12 ottobre è stata vissuta all'insegna della debolezza per il metallo giallo, che ha terminato in calo a 4.171,7.

Tecnicamente la situazione di medio periodo è negativa, mentre segnali rialzisti si intravedono nel breve periodo, grazie alla tenuta dell'area di supporto individuata a quota 4.123,2. Lo spunto positivo di breve è indicativo di un cambiamento del trend verso uno scenario rialzista, con la curva che potrebbe spingersi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 4.208. A livello operativo, lo scenario più appropriato potrebbe essere una ripresa rialzista del titolo, con area di resistenza individuata a 4.292,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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