Milano 13-ott
50.057 0,00%
Nasdaq 13-ott
30.569 -0,31%
Dow Jones 13-ott
51.670 -0,35%
Londra 13-ott
10.650 0,00%
Francoforte 13-ott
25.260 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/USD del 13/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD del 13/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 ottobre

Allunga timidamente il passo il cross Euro / Dollaro USA, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,38%.

Il quadro di medio periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 1,1217. Primo supporto individuato a 1,1167. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 1,1267.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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