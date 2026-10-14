Kaleon acquisisce l’80% di un operatore di taxi-boat e amplia la propria offerta turistica sul Lago Maggiore

Punta su esperienze integrate e pacchetti combinati per i tour operator

(Teleborsa) - Kaleon , società legata alla famiglia Borromeo, specializzata nella gestione e valorizzazione di importanti patrimoni artistici, naturali e

museali con finalità turistiche, annuncia di aver completato l’acquisizione di una partecipazione dell’80% in Navigazione Isole Borromee Lago Maggiore, una società di trasporto passeggeri via acqua operante sul Lago Maggiore.



Kaleon amplia la propria flotta con 5 imbarcazioni e 5 licenze per taxi-boat

La società acquisita opera con una flotta di 5 imbarcazioni ed è titolare di 5 licenze per il servizio di taxi-boat. L'attuale management manterrà una partecipazione del 20% e avrà diritto a un corrispettivo variabile (earn-out) subordinato al raggiungimento di determinati obiettivi. Il management rimarrà pienamente coinvolto nella gestione e nello sviluppo della società al fianco di Kaleon, assicurando una transizione ordinata e la piena continuità operativa.



Valore d’impresa di 2 milioni di euro e obiettivo di piena proprietà

La partecipazione di minoranza mantenuta e il meccanismo di earn-out garantiscono un forte allineamento di interessi con Kaleon, incentivando il management a perseguire gli obiettivi di crescita e di creazione di valore della società. Inoltre, Kaleon disporrà di un'opzione di acquisto sulla restante partecipazione del 20%, finalizzata ad acquisire, in ultima istanza, la piena proprietà della società.



Navigazione Isole Borromee Lago Maggiore ha registrato una crescita costante nel corso degli anni, generando un fatturato di circa 790.000 euro nel 2025 e mantenendo al contempo un solido profilo di redditività.



L'operazione si basa su un valore d'impresa (EV) di 2,0 milioni di euro e Kaleon acquisirà una partecipazione di controllo dell'80% nella società. La società sarà consolidata nel bilancio di Kaleon a partire dal 1° settembre 2026.

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