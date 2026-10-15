Casta Diva, ricavi preconsuntivi in calo a 88,4 milioni nei nove mesi

De Micheli: terzo trimestre influenzato dal peggioramento nell’area del Golfo ma non modifichiamo visione di medio periodo

(Teleborsa) - I ricavi preconsuntivi consolidati dei primi 9 mesi 2026 di Casta Diva Group , società quotata su Euronext Growth Milan attiva nel settore della comunicazione e della produzione di contenuti creativi, si attestano a 88,4 milioni di euro, in calo del 6,4% rispetto ai 94,4 milioni al medesimo periodo del 2025.



Il valore del backlog al 30 settembre 2026 (commesse da evadere entro l’anno) cifra in 25,9 milioni, in aumento del 7% in confronto ad Euro 24,2 milioni al 30 settembre 2025.



Sommando l’ammontare dei ricavi già realizzati al valore del backlog sopra riportato, la proiezione dei ricavi si attesta a 114,3 milioni, inferiore del 3,6% rispetto a 118,6 milioni al 30 settembre 2025.



Il commento dell'Ad e Presidente Andrea De Micheli



"I ricavi preliminari dei primi nove mesi risentono dell’andamento del terzo trimestre influenzato dal peggioramento nell’area del Golfo, dove il difficile contesto geopolitico ha determinato uno stallo nello sviluppo commerciale posticipando l'avvio di commesse

previste e riducendo il contributo ai ricavi. L’andamento del trimestre non modifica la nostra visione di medio periodo: la diversificazione costruita in questi anni, dagli eventi medico-scientifici alle grandi cerimonie, lo sviluppo di First Class e le iniziative avviate a livello internazionale restano fondamenta solide su cui continuare a costruire.



Stiamo altresì lanciando nuove iniziative dall’elevato potenziale, come Rebel/OTT, la nuova società specializzata in produzioni video realizzate con l’intelligenza artificiale per spot, programmi tv e film. Rebel/OTT ha riunito alcuni dei migliori professionisti dell’AI italiani ed esteri e ha l’obiettivo di offrire a creativi, produttori e registi la possibilità di creare, a parità di budget, contenuti più ambiziosi in termini di creatività e complessità.



Stiamo inoltre lavorando al nuovo Piano Industriale, che presenteremo alla comunità finanziaria entro la fine dell’anno e che definirà le direttrici di sviluppo del Gruppo per i prossimi anni, con l’obiettivo mantenere la traiettoria di crescita dei ricavi e del

miglioramento della redditività".

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