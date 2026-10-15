Ferretti cauta in Borsa dopo analisti divergenti

(Teleborsa) - Seduta timida a Piazza Affari per Ferretti
, dopo che gli analisti si sono espressi in modo opposto sul titolo della multinazionale nel settore della cantieristica navale. Da un lato JP Morgan
ha alzato il prezzo obiettivo da 3,20 a 3,30 euro
mantenendo la raccomandazione Neutral
, dall'altro Goldman Sachs
ha ridotto il target price da 3,80 a 3,50 euro
ribadendo il rating Buy
.
Dopo una partenza in positivo, fa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente il costruttore di yacht di lusso
, attestandosi a 2,666 euro, con un calo dello 0,22%. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 2,627 e successiva a quota 2,587. Resistenza a 2,733.
Dopo che il Tribunale di Bologna ha respinto
integralmente la richiesta presentata da KKCG di sospendere le delibere adottate dall'assemblea del 14 maggio, comprese quelle relative alla nomina del CdA, il CEO Stassi Anastassov
in un messaggio al leadership team del Gruppo ha sottolineato l'importanza di tale decisione
"per Ferretti, per la nostra leadership e, soprattutto, per la stabilità e il futuro della nostra azienda". Il manager ha invitato a concentrarsi sul futuro dell'azienda e a fare tacere le speculazioni che si sono susseguite negli ultimi mesi.