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Piazza Affari: profondo rosso per il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: profondo rosso per il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia
Profondo rosso per il comparto beni industriali a Milano, che retrocede a 79.630,53 punti, in netto calo del 3,35%.
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