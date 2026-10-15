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/ Piazza Affari: profondo rosso per il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia
Piazza Affari: profondo rosso per il settore infrastrutture e impiantistica dell'Italia
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
15 ottobre 2026 - 10.00
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Profondo rosso per il
comparto beni industriali a Milano
, che retrocede a 79.630,53 punti, in netto calo del 3,35%.
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