Cloud, nel 2026 il mercato italiano vale 9,48 miliardi (+17%)

Ma il 92% di quello europeo è in mano ai provider Usa.

(Teleborsa) - Nel 2026 la spesa Cloud delle organizzazioni italiane raggiunge i 9,48 miliardi di euro (+17% sul 2025), trainata da intelligenza artificiale e cybersecurity. Lo indica l'Osservatorio Cloud Ecosystem & Sovereignty del Politecnico di Milano, presentato oggi al convegno "Cloud & Sovereignty". Il Public & Hybrid Cloud vale 6,8 miliardi (+17%): l'IaaS pesa circa 3 miliardi (+14%, il 44% della spesa), il SaaS 2,6 miliardi (+20%, spinto da IT security e dalla normativa NIS2) e il PaaS 1,2 miliardi (+16%). Il Private Cloud accelera del 19%, per l'esigenza di controllare dati, anche in risposta a NIS2 e DORA, e costi dell'AI.



Europa e sovranità



In Europa il fatturato dei provider cresce del 29% a 131,4 miliardi di dollari (era +20%), ma i tre principali hyperscaler ( AWS , Microsoft e Google ) rappresentano il 68% del totale e i provider statunitensi nel complesso il 92%. La differenza rispetto al +17% italiano dipende anche dalle metriche: in Europa si misura il fatturato dei provider, che include gli acquisti di capacità tra operatori; in Italia la spesa delle utilizzatrici. Gli investimenti nelle infrastrutture per l'AI non si sono quindi ancora tradotti in una domanda finale della stessa intensità. Per gli hyperscaler la risposta è l'apertura di data center in Europa, partnership locali e offerte dedicate, come l'European Sovereign Cloud di AWS (7,8 miliardi). Secondo l'analisi su 47 grandi operatori, oltre 105 miliardi di dollari di investimenti si concentrano nella filiera dell'AI e oltre il 90% del capitale degli operatori nordamericani resta in Nord America.



Le imprese italiane



Il 78% della spesa in IaaS e PaaS delle imprese analizzate va a operatori statunitensi (86% per le grandissime, 74% per le grandi). Il 63% delle grandissime imprese e il 55% delle grandi ha avviato azioni per rafforzare la propria autonomia, ma il 70% delle grandi e grandissime associa la sovranità quasi solo alla localizzazione dei dati. L'Open Source è una scelta strategica prioritaria solo per il 2% delle grandissime imprese e il 7% delle grandi. Sull'AI, il SaaS è il modello più diffuso (52% delle grandi, 46% delle grandissime); tra le grandissime il 21% usa piattaforme PaaS e il 9% architetture ibride.

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