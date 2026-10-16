Danieli fornisce la guidance per segmento: redditività Steelmaking attesa in forte crescita

(Teleborsa) - Danieli , gruppo friulano attivo nella costruzione di impianti siderurgici e nella produzione di acciaio, ha dettagliato per segmento le previsioni per l'esercizio 2026/27, che si chiuderà il 30 giugno 2027. Il gruppo friulano dell'impiantistica siderurgica aveva già indicato i target consolidati il 25 settembre, con l'approvazione del bilancio.



A livello di gruppo, Danieli prevede ricavi tra 3,9 e 4,2 miliardi di euro, in crescita tra il 2% e il 10% circa rispetto ai 3.833,5 milioni dell'ultimo esercizio. L'EBITDA è atteso tra 430 e 450 milioni, in linea con i 438,9 milioni del 2025/26. Il portafoglio ordini è stimato tra 5,8 e 6 miliardi (6.038 milioni di euro allo scorso 30 giugno) e la liquidità netta adjusted tra 1 e 1,1 miliardi (1.019,7 di euro allo scorso 30 giugno) .



Il miglioramento più marcato è atteso nello Steelmaking. Il segmento dovrebbe realizzare ricavi tra 1,1 e 1,2 miliardi, contro 1.056,2 milioni. L'EBITDA è stimato tra 90 e 100 milioni, dai 71,3 milioni del 2025/26: un incremento tra il 26% e il 40%. Il portafoglio ordini è atteso tra 300 e 350 milioni. L'indebitamento netto dovrebbe salire tra 250 e 300 milioni, dai 215,8 milioni attuali



Per il Plantmaking, Danieli stima ricavi tra 2,9 e 3 miliardi, in aumento rispetto ai 2.777,3 milioni dell'esercizio chiuso. L'EBITDA è previsto tra 340 e 360 milioni, leggermente sotto i 367,6 milioni del 2025/26. Il portafoglio ordini è stimato tra 5,5 e 5,8 miliardi e la cassa netta tra 1,25 e 1,4 miliardi.



L'esercizio 2025/26 si è chiuso con ricavi in calo del 9% a 3.833,5 milioni. Danieli attribuisce il calo a un mix di commesse del Plantmaking più redditizio ma con minori volumi di produzione nelle fasi iniziali. L'EBITDA è rimasto stabile a 438,9 milioni, mentre il risultato operativo è sceso del 27% a 220,8 milioni per effetto dei maggiori ammortamenti e svalutazioni. L'utile netto di gruppo è salito del 5% a 230,4 milioni. La posizione finanziaria netta adjusted è positiva per 1.019,7 milioni, contro 688,9 milioni un anno prima. Il portafoglio ordini è cresciuto a 6.038 milioni da 5.384 milioni.

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